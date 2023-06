Sécheresse : malgré les orages, six départements en situation de crise dont trois en Occitanie

Ce lundi 5 juin, 50 départements français connaissent des restrictions d'eau plus ou moins importantes. On détaille.



Chaque jour amène pour l'instant son lot d'orages sur le sud de la France. Des pluies localisées, souvent très fortes, voire diluviennes ou de grêle, créant parfois des inondations ou ravageant des cultures. Malgré ces "débordements" pluvieux, on pouvait se réjouir de ces précipitations, à l'orée d'une saison estivale qui s'annonce très chaude et très sèches, alors que des territoires entiers voient leurs nappes phréatiques au plus bas, des sols secs, et connaissent des restrictions d'eau parfois sévères.

Mais ces orages récurrents depuis plusieurs jours ne suffisent pas à ramener cette situation hydrographique du sud de la France à la normale, selon Propluvia, et Actu.fr. Au nord du pays, la quasi absence de pluie accentue peu à peu les risques de sécheresse.

Si bien que ce lundi 5 juin, à moins de trois semaines des premiers jours de l'été, 50 départements français connaissent des restrictions d'eau plus ou moins importantes. Six d'entre eux, dont trois en Occitanie, sont même placés en situation de crise totale ou partielle, le plus haut niveau d'alerte. Une situation qui pourrait vite empirer ailleurs, avec une quinzaine de départements en alerte renforcée. Voici les niveaux d'alerte, pour chaque département.

6 départements en situation de crise (niveau 4)

Var

Bouches-du-Rhône

Gard

Aude

Pyrénées-Orientales

Dordogne

15 départements en alerte renforcée (niveau 3)

Alpes-Maritimes

Alpes-de-Haute-Provence

Vaucluse

Drome

Ardèche

Isère

Ain

Hérault

Charente

Vienne

Indre

Loire-Atlantique

Loiret

Yvelines

Oise

6 départements en alerte (niveau 2)

Hautes-Alpes

Lot-et-Garonne

Deux-Sèvres

Sarthe

Seine-et-Marne

Haute-Saône

23 départements en vigilance (niveau 1)