Rignac. Un concert pour un 5e élément

L’eau, la terre, le feu et l’air étaient les quatre éléments de la pièce baroque écrite en 1737 par Jean‐Féry Rebel. En 2023 et en partenariat avec la Communauté de communes du Pays rignacois et avec le soutien de la commune, le Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre a créé un 5e élément avec la tendresse.

À l’exécution de ce concert, le chœur enfants des antennes de Rignac – Montbazens et de Villefranche-de-Rouergue, direction musicale de Joseph Malherbe ; le chœur adultes de l’antenne de Rignac et l’Ensemble de musique baroque, direction musicale d’Anne Maugard ; Natacha Trotzky et France Launay au clavecin ; Gabriella Buia et Christian Clavère au violon.

Les initiés connaissaient, les non-initiés ne connaissaient pas. Ils ont eu droit à une explication et à une démonstration de tous ces instruments baroques.

Également les musiciens ont montré en concert que ces instruments interprétaient les quatre éléments de Rebel. Et la tendresse alors ? Il fallait venir voir et écouter le chœur des enfants et des adultes interpréter des chants de toutes époques et de toutes origines.