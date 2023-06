Trémouilles. Un nouveau bac à sable fait le bonheur des écoliers entre les cours

Il est en bois et il peut se refermer quand les enfants rentrent en classe.

Le nouveau bac dans lequel le sable reste au sec, sans débris dus aux intempéries, permet de jouer avec son imagination à fabriquer un gâteau, tamiser pour un sable plus doux ou encore à construire un circuit de voitures, de tracteurs… Avec deux petits bancs installés sur le côté pour se poser de temps en temps, son système d’ouverture, de fermeture et de verrouillage simple, la maîtresse et les aides maternelles peuvent le manipuler avec aisance.

Ainsi, l’interdiction matérialisée par des rubalises a été levée et la possibilité de jouer au sable avec bonheur est revenue.