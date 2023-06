Valady. Un spectacle musical présenté au café-théâtre La Diligence par la Cie Les Neaulphes de Cubiac

Dans le cadre des Rendez-vous de Vallon de cultures, la Compagnie Les Neaulphes de Cubiac (31) présentera son spectacle musical "De si tendres liens" samedi 10 juin (19 h 30) et dimanche 11 juin (17 heures) au café-théâtre La Diligence à Nuces. Cette comédie dramatique raconte l’histoire de Charlotte et de Jeanne, une mère divorcée et sa fille. Les exigences de l’une ne trouvent en écho que l’incompréhension de l’autre, et pourtant… "de si tendres liens" les unissent ! Les comédiennes interprètent également 5 chansons accompagnées par le pianiste Ruben Miguel qui intervient tout au long de la pièce. Infos et réservations : vallondecultures@gmail.com 07 88 03 39 43.