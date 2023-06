Mur-de-Barrez. Une association pleine de promesses

Après une longue période de veille, l’association des Jeunes Agriculteurs du Carladez s’est retrouvée lors de deux soirées. La première lors de l’assemblée générale extraordinaire pour discuter de l’avenir de l’association et définir un nouveau bureau. La deuxième soirée moins officielle placée sous le signe de la convivialité, a permis aux anciens "Jeunes Agriculteurs" de transmettre les clés de l’association au nouveau bureau. Co- président : Amy Delpech et Bruno Albouze ; trésoriers : Nathan Augère et Robin Caldayroux ; secrétaire : Alexis Mialet.

Ce nouveau jeune bureau a l’ambitieuse mission de relancer la fête de l’élevage après 10 ans d’absence, les 18 et 19 août 2023.