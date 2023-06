A Espalion, découvrez pourquoi Clément Jouve roule des mécaniques avec classe

Cet entrepreneur vient d’inaugurer sa concession Jouve auto Prestige zone de Peyrelebade.

Atypique. Un mot qui sied à l’activité de Clément Jouve et fait office de fil rouge pour ce passionné d’automobile. Né à Toulon, avec un père et un grand frère amoureux des belles voitures, Clément Jouve a naturellement baigné les mains dans le moteur. "Je bricolais à 8 ans et j’ai conçu ma première mobylette à 13 ans", dit-il en ce sens.

Ses études l’ont conduit à suivre une école d’ingénieure à Rennes, puis l’Australie, Toulouse où il a œuvré pendant une décennie dans l’aéronautique. Un rythme frénétique lui a fait lever le pied, au point désormais de conjuguer sa passion avec sa profession. Démarré voici six ans dans la ville rose, Clément Jouve s’est installé voici deux mois dans la zone de Peyrelebade à Espalion pour proposer des véhicules dites de prestige. Des bolides, la majorité des sportives, et un tiers de la marque Maserati qu’il vend et achète. Ce passionné se démarque par son service après-vente et son réseau pour la sous-traitance. Avec une quarantaine de véhicules vendue l’an dernier, ce marché de niche a trouvé sa place. "La clientèle vient de toute la France", assure-t-il, avec actuellement un stock de six Maserati, fait rare (atypique ?) dans sa concession à Espalion. Il faut dire que Clément Jouve s’en donne les moyens pour dénicher les perles rares à l’échelle européenne.

6 M€ de travaux pour le parc d’activités de la Bouysse Outre la zone de Peyrelebade avec les Glèbes et les Garrigues, Espalion dispose aussi du parc d’activités de la Bouysse. Ce dernier est le plus ancien parc d’activités de la communauté de communes, fondé en 1967. Cette zone d’activités qui accueille 40 entreprises comptant 400 salariés sur une surface de 25 hectares, s’offre un bain de jouvence. Le chantier, pour un coût de 6 M€ (4 M€ portés par la communauté de communes, 1 M€ par le SIEDA et 1M€ par le syndicat de la Viadène), s’apprête à démarrer pour une durée de deux ans. Les travaux consistent à reprendre les réseaux de pluvial, des égouts, à procéder à l’enfouissement des réseaux électriques, télécom, fibre optique, gaz, à la réfection de la voirie en enrobé avec création de parking et espaces verts. L’éclairage public sera repris aussi avec la mise en place de leds pour les économies d’énergie.

Le public et les élus locaux ont pu en avoir un aperçu dernièrement lors de son inauguration. Comme tout passionné dans sa volonté de partager, il envisage de développer la location de voitures retapées, à l’image d’une BMW stationnée dans sa concession. Autre projet qui lui tient à cœur, la création de circuits pour découvrir l’Aveyron avec des haltes pour visiter le patrimoine et des pauses gourmandes. "Le département ne manque pas de routes pour proposer des circuits atypiques. Cela peut être sympa avec l’idée de faire découvrir le coin", conclut-il. En toute simplicité. Histoire de casser les habitudes, de créer du lien, à bord de véhicules forcément atypiques.

Renseignements au 06 59 83 57 84. jouveautoprestige@outlook.fr