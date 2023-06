Laissac-Sévérac l'Église. À l’initiative des parents d’élèves, l’école Ste-Angèle prend des couleurs

Durant plusieurs demi-journées, parents et enfants se sont retrouvés afin d’embellir l’école.

Que de travail accompli ! Tout le monde, enfants compris, a mis la main à la pâte pour redonner à l’école éclat et couleurs. C’est ainsi que les portails, les grilles, les bancs, les marches ont été repeints de teintes vives. Grâce à un papa bricoleur, les jeux et la cour de la maternelle ont rajeuni. Un coin détente ombragé a été mis en place dans la cour des grands. La cantine n’a pas été oubliée puisqu’elle arbore de nouvelles couleurs. Un système de balle de tennis fixée aux pieds des chaises permet de lutter contre le bruit et dans le cadre d’économie énergétique, des plaques LED ont remplacé les anciennes plus dévoreuses d’énergie. Dès la rentrée 2023, une extension du préau devrait voir le jour dans la parcelle nouvellement acquise, jouxtant l’école, afin de permettre à la centaine d’élèves prévus de s’ébattre en toute liberté.