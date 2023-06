Aveyron : du 6 au 9 juin, quatre jours pour tout savoir sur le logement des jeunes et des étudiants

Le Claj (Comité pour le logement automne des jeunes) du Grand Rodez participe à la 14e édition de la Semaine du logement des jeunes qui a lieu du 6 au 9 juin.

À l’occasion de la 14e édition de la Semaine du logement des jeunes, le Claj du Grand Rodez a choisi de proposer plusieurs rendez-vous à destination des institutionnels mais également des étudiants en quête de conseils ou de logements.

Pour Véronique Chirac, responsable du Claj, ce moment est aussi et surtout "un temps pour échanger avec les professionnels sur les besoins des jeunes sur notre territoire". Ce sera d’ailleurs, ce mardi 6 juin de 10 heures à 15 h 30, avec le Réseau information jeunesse, la principale thématique de cette première journée.

Informer sur les dispositifs existants

Ensuite, un temps sera consacré aux bailleurs, "afin de les informer au plus des dispositifs existants", poursuit Véronique Chirac. Ainsi, le mercredi 7 juin de 14 heures à 19 heures, une journée portes ouvertes leur sera proposée. Par exemple, le Claj présentera le dispositif de garantie locative Visale, avec un représentant d’Action logement. " C’est encore un dispositif méconnu, déplore la responsable du Claj. Et pourtant, il offre de nombreuses garanties à ceux qui louent." Et, dans un même temps, des informations seront données sur la nouvelle réglementation liée au diagnostic de performance énergétique (DPE).

Enfin, la journée du jeudi 8 juin, de 10 heures à 17 heures, permettra d’ouvrir les portes du Claj aux partenaires qui accueillent des jeunes. "Nous sensibilisons les jeunes à la responsabilité de prendre un logement, mais également à ce qu’ils puissent réaliser des économies d’énergie. Nous avions lancé ce sujet avant la guerre en Ukraine et surtout les conséquences que cela allait avoir sur les factures d’énergie", explique Véronique Chirac. Puis, de 14 heures à 17 heures, le vendredi 9 juin, le Claj recevra des jeunes pour participer au jeu Eco’N’Home : un jeu éducatif sur l’ensemble des thèmes liés aux consommations d’énergie et d’eau.

Une semaine pour y voir un peu plus clair sur la location, que ce soit du point de vue du bailleur mais aussi des locataires.