CARTE. Orages : encore 36 départements du sud de la France en vigilance jaune, dont toute l'Occitanie

Les orages vont continuer à traverser le sud du pays ce mardi 6 juin dans la journée. Avec parfois des risques de grêle ou de fortes pluies.



Météo France a placé 36 départements du sud de la France, dont toute l'Occitanie, en vigilance jaune pour les orages ce mardi 6 juin après-midi. Comme depuis plusieurs jours, ces orages se déroulent en effet principalement dans la journée, ou en fin de matinée. Cette vigilance jaune est valable entre 12 heures et 22 heures, suivant les départements.

36 départements en vigilance jaune. Capture d'écran - Météo France

En Occitanie, après une matinée de mardi clémente dans l'ensemble, l'après-midi verra naître des risques d'orages et de chutes de grêle dans l'Aveyron, le Tarn, le Lot et le Tarn-et-Garonne, des averses orageuses en Lozère, dans l'Aude, en Ariège, et sur les versants pyrénéens de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales, et enfin des risques d'orages dans la région toulousaine, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Le Gard, l'Hérault et le littoral méditerranéen devraient globalement échapper aux orages.

Risques de grêles et d'orages ce mardi après-midi Repro CP - Météo France

Week-end très pluvieux en perspective

La journée de mercredi devrait annoncer deux jours de répit quant aux orages, avant un retour de ceux-ci dans la journée de vendredi, accompagnés de beaucoup de pluie, pour débuter un week-end qui sera très humide, selon Météo France.