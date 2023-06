Villefranche-de-Rouergue. C’est la saison des tournois

Le Stade Villefranchois a organisé, à son tour, ses trois tournois importants du mois de juin, le premier étant le tournoi incontournable pour les salariés des diverses entreprises villefranchoises. Au total, pas moins de 30 équipes étaient présentes sur les stades Henri-Lagarde. Tous les emplois étaient au rendez-vous, de la gendarmerie, la maçonnerie, les agriculteurs, les transporteurs, la grande surface, les ambulances…

Tout ce beau monde s’est retrouvé pour une soirée conviviale avant tout et ce fut une grande réussite. Après avoir joué trois matchs, la journée s’est poursuivie à la buvette, puis autour d’une table pour partager un bon repas offert par François Viguié. Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain, pour le prochain tournoi Interpro.

Puis, ce fut au tour des U7 et les U9 d’envahir le stade Henri Lagarde et annexes sous un beau soleil. Cette année encore, les inscriptions étaient complètes depuis longtemps déjà. Pas moins de 24 équipes venues des alentours, mais aussi de Cahors, de la Canourgue, Lavaur, Saint-Orens, etc.

Ce tournoi également a été une grande réussite, pour le plus grand plaisir des jeunes footeux.