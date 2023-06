Villefranche-de-Rouergue. Christian Lagarrigue vise un 33e titre en enduro

À 67 ans, le Villefranchois continue d’arpenter les pistes les week-ends. Le championnat de France enduro motos anciennes a repris en mars et il vise le titre.

47 ans après son premier titre, Christian Lagarrigue est toujours animé par cette même passion de l’enduro. Cette année encore, il concourt, au guidon d’une moto de 1984, au championnat enduro motos anciennes. Après les trois premières étapes, il se trouve en sixième position. "Le premier est à trois points devant, ça ne se joue à rien du tout. Il ne faut pas se louper au prochain rendez-vous si je veux prétendre à un nouveau titre". Ce serait son 33e.

Un palmarès fulgurant qui a débuté en 1976, avec une moto 50 cm3 de BPS. Depuis, celui qu’on surnomme "le gicleur" sillonne la France à la recherche de nouvelles sensations et de titres. Et même à l’internationale en 1977, avec l’équipe de France pour une aventure autrichienne. Une carrière qui ne risque pas de s’achever de sitôt. "Je suis encore en forme donc je ne compte pas encore lâcher", se réjouit le sexagénaire. "Et puis ça m’amuse toujours de concourir avec des plus jeunes".

Avant d’atteindre ce nouveau titre, le Villefranchois doit encore gérer cinq étapes jusqu’à la fin du championnat, en octobre prochain. "Je n’ai pas beaucoup de jokers", souligne l’enduriste. "Il faut aussi que la mécanique tienne. Les détails feront la différence".

Les prochaines semaines seront décisives. Rendez-vous pour la 4e et 5e étape à Sourdeval dans la Manche et à Taupont dans le Morbihan. Le champion mettra la gomme pour gratter des points et se rapprocher du haut du podium.

À 67 ans, le pilote Villefranchois continue d’arpenter les pistes les week-ends. Le championnat de France enduro motos anciennes a repris en mars et il vise le titre.