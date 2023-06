Onet-le-Château. Défi relevé pour l’atelier théâtre du collège des Quatre-Saisons

Ce vendredi soir, à la Maison des associations, les élèves de l’Atelier théâtre du collège des 4 Saisons ont réussi leur défi : celui de présenter deux pièces à un large public de près de 130 personnes qui ont grandement applaudi ces apprentis comédiens.

La représentation a débuté par "Bienvenue au Palace" pour lequel les élèves de 4e sont entrés en matière, avec une mise en scène musicale et dynamique où les acteurs ont pu dévoiler leur talent dans des saynètes humoristiques. Eléa, Noémie, Calixtine, Marion, Su, Loli-Rose, Henri, Adam et Louka ont ainsi pu interpréter des rôles aussi différents que loufoques.

Dans la deuxième partie du spectacle, ce sont les élèves de 3es : Inès, Mélyne, Lili et Timéo qui ont enchanté le public dans une interprétation originale d’une adaptation de Roméo et Juliette écrite par leur professeur. Une pièce où le public a assisté à un speed dating, à une scène du balcon, à un bal des années 80, jusqu’au dénouement final où l’on retrouvait les deux amoureux à la maison de retraite. Un rythme endiablé que les jeunes comédiens ont réussi à tenir avec brio, en donnant le meilleur de leur fibre artistique. Les pièces jouées étaient mises en scène par Dominique Granié leur professeur de théâtre, qui était à la fin de la soirée et on l’aura compris, ravi de leur prestation, de leur enthousiasme et de leur solidarité, mais surtout bluffé de plaisir de les voir autant s’amuser sur scène. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales !