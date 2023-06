DIRECT. Grève du 6 juin : A Rodez, 4 200 personnes mobilisées contre la réforme des retraites, selon les syndicats

Orange, France 24, La Poste... touchés par des coupures d'électricté

Une coupure de courant volontaire a été effectuée aux alentours d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine qui abrite des sièges de médias et entreprises du numérique. Orange, RFI et France 24 sont impactés. Mais aussi Microsoft France, Bouygues Immobilier, La Poste et de la Sanef.