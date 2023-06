Football : les incidents de fin de la finale de coupe de l’Aveyron seront-ils sanctionnés ?

L’après finale de la coupe de l'Aveyron hommes avait été houleux, sur la pelouse de Paul-Lignon le 28 mai dernier, entre des supporters espalionnais et ceux de Comtal II ayant même échangé quelques coups. La commission des litiges et de discipline du District s’est ainsi emparée du dossier afin d’y voir plus clair.

L’effervescence d’une belle finale de la coupe de l’Aveyron retombée, l’heure de donner des comptes va-t-elle sonner pour les deux clubs après le début d’échauffourée entre supporters sur le pré même de Paul-Lignon à l’issue de la finale ? "Pour l’instant, nous voulons juste savoir ce qu’il s’est passé ", affirme Michel Péret, le président de ladite commission. Et aussi : en Départemental 2, Marvejols saisit la Ligue ! Après que Saint-Geniez a eu gain de cause auprès de la commission d’appel du district de l’Aveyron dans le litige du match OAF II – Saint-Geniez, les Marmots avaient récupéré deux points décisifs fin mai. Leur permettant de finir en tête de D2 et d’accéder en D1 au détriment du nouveau dauphin Marvejols. Mais, selon nos informations, le club lozérien a depuis saisi la commission d’appel de la Ligue Occitanie. Un appel qui doit être examiné ce mercredi soir afin de juger s’il est recevable ou non. Un mail a ainsi été envoyé à une "dizaine de personnes" afin d’obtenir leurs témoignages sur les faits. "Ce sont des dirigeants, supporters ou autres qui étaient là ou auraient pu être là à ce moment-là. Nous souhaitons connaître leurs observations sur ce qu’il s’est passé. Lors de la réunion de préparation d’avant-finale, nous avions prévenu les clubs de ce que l’on souhaitait et de ce que l’on ne souhaitait pas ", rajoute Péret. Pendant quelques minutes, la tension était à son comble entre les supporters des deux camps sur la pelouse de Paul-Lignon ! Ceux-ci ont été séparés par un cordon de sécurité et tout est désormais rentré dans l’ordre. pic.twitter.com/rs6LYrw7qp — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) May 28, 2023 Audition le 22 juin En plus du retour des témoignages, une audition est prévue avec les parties prenantes le 22 juin. Des sanctions post-finale auprès de possesseurs de la licence FFF sont-elles possibles sachant que la vidéosurveillance du stade n’était pas en service ? "On ne peut pas encore évaluer les potentielles sanctions. Tout dépendra de ce qu’il ressortira de l’audition du 22 juin", conclut le président de la commission. Affaire à suivre.