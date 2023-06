Inflation : la grande distribution rejoue le jeu, les groupes industriels menacés de représailles

Les enseignes de la grande distribution en France ont accepté de prolonger jusqu'à la fin de l'année leurs dispositifs de lutte contre l'inflation, a annoncé ce lundi 5 mai Bruno Le Maire, qui a aussi menacé de rendre publics les noms des grands groupes industriels refusant de renégocier leurs tarifs.

Les grands distributeurs ont accepté en mars à la demande du gouvernement de réduire pendant trois mois leurs marges sur une sélection de produits de leur choix afin de contenir la hausse des prix des biens de consommation courante. Cet accord devait expirer mi-juin. Mais bonne nouvelle, ils remettent ça jusqu'à la fin de l'année.

"Je salue les distributeurs qui ont tous accepté (...) de prolonger jusqu'à la fin de l'année 2023 l'opération du trimestre anti-inflation qui devait s'arrêter le 15 juin", a dit ce lundi 5 juin le ministre de l'Economie sur France 5, après s'être entretenu dans l'après-midi avec les dirigeants de ces enseignes.

Dans l'agroalimentaire, "une poignée" seulement

Bruno Le Maire a en revanche dénoncé le comportement des grandes entreprises du secteur agroalimentaire, qui rechignent selon lui à renégocier leurs tarifs alors que la situation s'est calmée sur leurs coûts. "Certaines grandes multinationales industrielles jouent la montre, je ne suis pas idiot", a-t-il dit. "Ils se sont engagés, les 75 plus grands industriels de l'agroalimentaire, à rouvrir les négociations commerciales. A date, il y en a deux ou trois qui l'ont fait, une poignée."

Le ministre de l'Economie a affirmé qu'il réunirait "dans les jours qui viennent" les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire pour contraindre ces derniers à rouvrir les négociations commerciales. "S'ils ne le font pas, avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agroalimentaire qui ont joué le jeu et la liste (de ceux) qui ont refusé de revenir à la table des négociations et qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent. La liste sera publiée fin juin", a-t-il dit, en menaçant en outre une nouvelle fois d'utiliser "l'outil fiscal" pour leur reprendre ce qu'il avait qualifié en mai de "marges indues".

L'inflation sur un an a ralenti à 5,1% en mai en France, après 5,9% en avril. Dans l'alimentation, les prix continuent toutefois de flamber, avec un bond de 14,1% sur un an le mois dernier, selon des données provisoires de l'Insee, après +15% en avril.