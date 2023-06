La Loubière. Le trail de la Louve revient en juillet

Une nouvelle édition du trail de la Louve est programmée pour le samedi 1er juillet, pour le bonheur de tous les sportifs. Ce trail est organisé en complémentarité avec le Comité des Fêtes de Lioujas qui sera l’hôte des trailers en soirée, pour l’apéro concert de La Déryves et pour un repas champêtre. Les renseignements, règlements et inscriptions pour le trail sont ouverts sur le site Internet de La Louve, avec le choix de deux circuits de 8 km (124 m de dénivelé) ou 14 km (195 m de dénivelé), ainsi que pour la rando de 8 km, balisés sur les sentiers du Causse Comtal, sur les communes de Gages/Montrozier et de La Loubière. Le circuit de 23 km a dû être annulé en raison d’un arrêté préfectoral. Les inscriptions sont à réaliser sur www.chronometrage.com. Le départ de la randonnée est programmé à 16 h 30 et celui des trails à 18 h, au village de La Loubière. Des navettes de 50 places sont prévues pour amener les compétiteurs du lieu de parking, au stade des Épis à Lioujas, jusqu’à La Loubière. Les dossards sont à retirer à Décathlon le vendredi 30 juin de 14 h à 18 h ou au stade des Épis de Lioujas, le jour de la course, à partir de 14 h, à proximité de la fête votive annuelle.

Ce trail sera l’occasion de soutenir l’association "Benoît" par la vente de serviettes "trail de La Louve", par des dons libres et par le reversement d’une partie des inscriptions.