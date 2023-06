Espalion. Les élus des villes jumelles invités des bandas

C’est au sein du projet "bien dans sa tête, bien dans son corps" que les écoles ont pu relever le challenge.

Ces délégations étaient conduites par Miguel Angel Frances, maire de Tauste (Espagne) élu pour la 4e fois, Antony Monica 1er adjoint à Langhirano (Italie), et Sandra Creuzet-Taite, maire de Le Côteau.

Eric Picard a dit tout son plaisir d’accueillir ses invités et a rappelé "La riche histoire de ces jumelages, à travers les élus et personnes qui ont œuvré pour leur réalisation : Victor Angoy, Danilo Hilari, Philippo De Léonardis, Jean-Louis Lacan, Daniel Laquerbe, Maurice Cayron, Gilbert Cayron ici présent. Cette rencontre marque la continuité démocratique nécessaire au maintien des bonnes relations entre nos villes et permet des échanges fructueux qui se traduisent notamment au niveau scolaire judo, football… "

Et d’ajouter, "des liens qui s’élargissent avec la Côte d’Ivoire, le Sénégal et plus généralement avec les pays de la francophonie, permettant d’apprendre à se connaître à travers le sport et la culture, faire de l’autre, de ses différentes pensées de vie, un atout pour construire des liens indéfectibles, maintenir l’amitié et la compréhension entre les femmes et les hommes de bonne volonté". Le maire a ensuite, conclu, en faisant le souhait que "puissent nos manifestations officielles n’être que le catalyseur d’échanges plus fournis entre nos citoyens, nos associations, nos écoles". Les représentants des villes jumelles ont dit à leur tour combien ils étaient heureux de cette rencontre qui "fortifie une amitié sincère entre des villes qui ont des racines communes". Cette manifestation chaleureuse s’est terminée par le traditionnel échange de cadeaux.