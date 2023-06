Orages : l'Aveyron frappé près de 1 000 fois par la foudre ce mardi, voici les communes les plus foudroyées

L'Aveyron a été le deuxième département le plus foudroyé de la journée, et une de ses communes a enregistré le plus grand nombre d'éclairs en France ce mardi.

Ce mardi 6 juin 2023, Météo France a placé 36 départements en vigilance jaune en raison d'un risque d'orages. Une partie de l'après-midi, de fortes pluies accompagnées d'éclairs ont traversé l'Aveyron. Le département a été le deuxième le plus foudroyé en France avec 948 impacts recensés midi et 18 heures, selon les données de Keraunos (l'observatoire français des tornades et des orages violents) . Les Landes ont été les plus touchées avec 1 277 impacts. C'est également en Aveyron qui se trouve la ville la plus foudroyée de la journée en France : Keraunos comptabilise 82 impacts rien qu'à Millau. La foudre a également frappé 41 fois Bertholène. Voici où et combien de fois la foudre s'est abattue ce mardi dans les communes aveyronnaises : Ségur : 27 impacts

Saint-Jean-du-Bruel : 26 impacts

Nant : 23 impacts

Salles-la-Source : 22 impacts

Saint-Cyprien-sur-Dourdou : 21 impacts

Saint-Léons : 21 impacts

Sébazac-Concourès : 19 impacts

Castanet : 18 impacts

Colombiès : 18 impacts

Aguessac : 16 impacts

Flavin : 16 impacts

Montrozier : 15 impacts

Druelle : 14 impacts

Laissac : 14 impacts

Sévérac-le-Château : 14 impacts

Vézins-de-Lévézou : 14 impacts

Creisseils : 13 impacts

Noailhac : 13 impacts

Onet-le-Château : 13 impacts

Saint-Hippolyte : 12 impacts

Sévérac-l'Eglise : 12 impacts

Verrières : 12 impacts

Castelnau-Pegayrols : 11 impacts

Agen-d'Aveyron : 10 impacts

Le Vibal : 10 impacts

Rignac : 10 impacts

Saint-Georges-de-Lucenzon : 10 impacts 134 autres communes de l'Aveyron ont été touchées par des éclairs (moins de 10 dans la journée). Accalmie dès ce mercredi Le temps devrait s'adoucir à partir de mercredi 7 juin, alors que les vigilances orages devraient être levées dans l'ensemble des départements d'Occitanie. Une journée presque estivale s'annonce avec 25°C du côté de Millau et 23°C à Rodez dans l'après-midi. Selon les premières prévisions de Météo France, la pluie pourrait être de retour à partir de samedi 10 juin.