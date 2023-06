Saint-Christophe-Vallon. RDV handball : les U15 filles en route vers la finale Occitanie

Deux équipes du RDV handball ont participé ce week-end aux phases finales Occitanie à Montpellier. Les 15 ans filles, ont enrichi leur palmarès déjà élogieux, en franchissant brillamment le cap des quarts de finale contre l’équipe de Lansargues (19 à 16) puis celui des demi-finales contre le MUC de Montpellier (14 à 27). Cette victoire leur ouvre les portes de leur deuxième finale Occitanie d’affilée, en quête d’un titre qu’elles sont vraiment déterminées à remporter pour oublier l’échec de l’an dernier.

L’équipe des seniors garçons 2, également qualifiée pour les quarts de finale, est composée de jeunes et de quelques anciens qui "ne se prennent pas la tête" comme le souligne le président Alexandre Granier, heureux de constater la réussite de l’amalgame entre les deux générations et l’ambiance festive qui unit le groupe.

Contre le MUC, plus réaliste, la défaite a été lourde (41 à 29), mais elle n’a pas entamé le moral des vieux briscards qui se sont d’ores et déjà donné rendez-vous pour la saison prochaine. Le traditionnel tournoi des moins de 9 ans (photo) a réuni tout récemment quelque 80 enfants à Saint-Christophe, pour un bien bel après-midi qui s’est achevé par un goûter et une remise de médailles aux participants.