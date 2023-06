Réforme des retraites : 14e journée de mobilisation ce 6 juin, séance à l'Assemblée nationale le 8 juin... ce qui se joue désormais

Les enjeux des deux séquences attendues cette semaine, ce mardi dans la rue avec entre 400 000 et 600 000 manifestants attendus, jeudi au Palais Bourbon.

Selon une note de renseignement, 400 000 à 600 000 manifestants sont attendus en France ce mardi, pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Si l’impact de la grève s’annonce limité dans les transports, avec un tiers des vols annulés au départ d’Orly et un trafic SNCF "très légèrement perturbé", les défilés seront placés sous haute surveillance, dans ce contexte social tendu, avec 11 000 policiers et gendarmes déployés, dont 4 000 dans la capitale.

Quel enjeu ce mardi ?

Les syndicats espèrent une nouvelle démonstration de force dans la rue pour peser sur les députés à deux jours de l’arrivée, en séance, au Palais Bourbon, de la proposition de loi Liot visant à maintenir la retraite à 62 ans. Cette semaine "sera la dernière séquence du grand jeu qui consiste pour le gouvernement à éviter un vote perdant à l’Assemblée et pour les syndicats à maintenir une pression", souligne le politologue Michel Crespy.

"Syndicats et oppositions veulent à tout prix écrire une suite à l’histoire. Mais elle s’est déjà achevée le 20 mars avec le rejet des motions de censure faisant suite à la réforme des retraites", observe Dominique Adolfatto, professeur de science politique, coauteur d’Anatomie du syndicalisme.

Quel scénario ensuite ?

"Il est simple, annonce Michel Crespy, Liot propose un amendement rétablissant la retraite à 62 ans, la présidente de l’Assemblée le déclare irrecevable en vertu de l’article 40 (empêchant un déséquilibre des comptes, NDLR), la Nupes, Liot et peut-être le RN poussent des hurlements. Il faut s’attendre à un chahut spectaculaire."

Le groupe Liot devrait répliquer, en déposant "une motion de censure" et en saisissant "le Conseil constitutionnel sur l’application de l’article 40", poursuit-il.

Cette question sera donc à l’appréciation des Sages, mais "la motion de censure a toutes chances de connaître le même sort que la précédente, rejetée, le groupe LR n’a aucun intérêt à une dissolution", estime Michel Crespy.

Macron a-t-il déjà gagné ?

"Il faut ouvrir les yeux : les syndicats n’ont pas gagné. La réforme des retraites a été adoptée. Elle est en train d’entrer en application. Difficile de rejouer le match après", souligne Dominique Andolfatto. Les deux premiers décrets d’application ont été publiés, en effet, dimanche. La loi doit entrer en vigueur le 1er septembre. C’est une victoire "sur tapis vert, c’est-à-dire en usant et peut-être abusant de certains mécanismes que lui offre la Constitution", analyse Dominique Andolfatto. Mais la retraite à 62 ans est en passe d’être enterrée. À moins qu’elle ne resurgisse dans le programme de candidats à la présidentielle. La mesure serait "populaire, mais d’application difficile", toutefois, estime Michel Crespy. Emmanuel Macron a gagné sur la réforme des retraites probablement "depuis l’origine", poursuit-il. "Mais la séquence a rendu la situation plus difficile pour lui sur le plan politique, avec une opposition qui s’est élargie et durcie, une population qui sera de plus en plus rétive alors que des montagnes de problèmes impopulaires nous attendent, notamment avec la transition climatique, la crise de l’énergie, ce qui promet encore des moments agités", anticipe déjà Michel Crespy.