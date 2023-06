Le Monastère. Séjour surf du 10 juillet au 15 juillet à Mimizan pour les jeunes

Comme chaque année l’Agas propose son séjour surf. Cette année le séjour aura lieu du lundi 10 au samedi 15 juillet à Mimizan plage. Ce séjour est ouvert à tous les jeunes désireux de participer (du CM2 à la terminale). Le tarif est de 460 € pour les moins de 12 ans avec 4 séances de surf de 1 h 30 chacune, et de 540 € pour les plus de 12 ans avec 5 séances de surf. Il n’y a pas que du surf… Les jeunes seront sollicités (par groupe d’âge) par l’équipe d’animation pour co élaborer le programme de leur séjour en fonction de leurs envies (activités, visites, veillées…).

L’hébergement allie les joies du camping et le confort. Chambres en dur de 3 à 6 lits avec 1 salle de bains privative et pension complète (sous forme de buffet), le tout à 200 m de la plage. Inscrivez-vous vite pour cette nouvelle aventure auprès de Laetitia : laetitia.gayrard@agaslemonastere.fr ou au 05 65 42 83 47, et revenez avec des souvenirs inoubliables plein la tête.

Nombre de places limité.

Contact : Laetitia Gayrard, directrice de l’Espace jeunes du Monastère, Association Agas, 9 avenue du Ségala, 12 000 Le Monastère. µTél : 05 65 42 83 47 ou 07 69 38 42 75.

laetitia.gayrard@agaslemonastere.fr