Druelle Balsac. Twirling : Djouliann Benhoumeur médaillé d’argent au France N2

Moment historique pour le club de twirling bâton druellois : pour sa première participation à un championnat de France filière N2 les 3 et 4 juin à Gien (45), il a été récompensé par une belle médaille d’argent.

En duo cadettes, Célia Cayssials et Marième Cisse se placent 8es (70 duos inscrits au départ de la saison) avec tout de même quelques regrets suite à deux chutes.

En duo seniors, Angélina Pourcel et Cloé Solignac terminent 9es sur 180 inscrits au départ.

Un beau parcours pour ces deux duos qui ont eu la chance d’être sélectionnés et de participer à cette belle finale.

La meilleure performance du week-end revient à Djouliann Benhoumeur qui, avec son solo benjamin, repart avec une très belle 2e place, médaille d’argent. Il a réalisé sa plus belle prestation de la saison. L’investissement et le travail de Cloé Solignac, entraîneur et athlète, ont payé. Merci à elle pour le montage des chorégraphies, le choix des tenues et des musiques.

Les athlètes n’ont pas démérité et les efforts soutenus durant les entraînements ont payé.

Les personnes, qui assisteront au gala de fin d’année samedi 1er juillet à 16 heures salle des Sources à Druelle auront la chance de découvrir toutes ces belles prestations.

Entrée libre.

Vous êtes attendus nombreux.