Le Nayrac. Une fête en l’honneur des mamans

Comme chaque année, le Foyer rural avait invité les Nayracois à un moment de convivialité en l’honneur des mamans. Au son des musiques traditionnelles jouées par les musiciens locaux, les enfants, parents, grands-parents ont pris place à l’Espace multiculturel. Les enfants ont présenté quelques danses apprises au cours de l’année avec l’intervenante d’occitan et ont été très applaudis. Les mamans ont ensuite été invitées à les rejoindre pour un "brise-pied", ce qu’elles ont fait avec plaisir et ont montré leurs talents de danseuses… Après la lecture d’un poème en occitan et en français par les écoliers, chacun était invité à partager fouace et boissons tout en continuant à bavarder et à féliciter les enfants pour leur prestation. Une rose était offerte à chaque maman qui ont remercié les membres du Foyer rural pour cette attention.