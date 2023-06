100 pompiers français dont plusieurs d'Occitanie vont combattre les incendies géants au Canada

Cette centaine de sapeurs-pompiers, dont 40 de la zone Sud, s'envolera ce jeudi 8 juin.



Ce jeudi 8 juin, 100 pompiers français, dont 40 de la zone sud, vont s'envoler depuis Marseille-Marignane en direction du Canada, et précisément le Québec, en proie depuis plusieurs semaines à des centaines d'incendies.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udde8\ud83c\udde6 #Solidarité Face aux violents #FeuxDeForêt qui touchent le Canada, la Sécurité civile se mobilise avec l'appui du @CdCMAE.

\ud83d\udd25\ud83c\udf33 100 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs partent jeudi au #Québec pour porter main forte aux pompiers locaux. pic.twitter.com/xAmaojFpQ7 — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) June 6, 2023

La saison des feux de forêt a démarré de manière inhabituellement précoce et intense au Canada en raison de conditions persistantes de chaleur et de sécheresse. Des incendies se sont déclarés dans la quasi-totalité des dix provinces et territoires du pays, le Québec étant la province la plus touchée. Environ 3,3 millions d'hectares ont déjà brûlé - quelque 13 fois la moyenne décennale - et plus de 120 000 personnes ont été temporairement contraintes de quitter leur domicile.

Ce mercredi 7 juin, 148 incendies étaient toujours en cours, dont des dizaines échappant à tout contrôle, affectant 496 128 hectares, selon la plateforme Sopfeu.

Ces incendies géants ont des conséquences hors des frontières canadiennes : du Vermont à la Caroline du Sud, les autorités sanitaires d'une douzaine d'Etats de la côte est des Etats-Unis ont averti que les particules fines présentes dans l'atmosphère pourraient dépasser des niveaux nuisibles à la santé et engendrer des difficultés respiratoires pour les habitants, qui ont été invités à limiter le temps passé à l'extérieur.

Parmi la centaine de pompiers qui s'envolent pour le Canada, le directeur du Sdis de l'Hérault, ancien directeur du Sdis de l'Aveyron et vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France Eric Flores, qui dirigera la mission, sept pompiers du Gard spécialisés dans la réalisation des feux tactiques, cinq pompiers de la Haute-Garonne et trois pompiers du Tarn. Leur mission va durer trois semaines.