Aveyron : les Faucheurs volontaires et la RAGT à nouveau devant la justice

Devant le tribunal correctionnel de Rodez, ce mercredi 7 juin à 14 heures, vingt-huit Faucheurs volontaires sont convoqués par la justice pour s'être introduit, le 10 novembre 2021, dans les locaux de la RAGT à Calmont et avoir éventré des sacs de semences de cultures rendues tolérantes aux herbicides.

Mercredi 7 juin, à 14 heures, vingt-huit militants des Faucheurs volontaires comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Rodez. Ils seront accompagnés par vingt-six "comparants volontaires" et probablement plusieurs dizaines de leur soutien qui se feront entendre derrière les grilles du tribunal. Leur procès, qui devait se tenir le 8 décembre dernier, avait été renvoyé à la demande des prévenus.

Pour rappel, ils devront répondre de leur action du 10 novembre 2021 où environ 80 activistes avaient pénétré sur le site industriel des Molinières,à Calmont, dans les locaux de la RAGT. À l’intérieur, ils avaient mené "une inspection citoyenne" afin de vérifier la présence de semences de tournesols et de colza "VRTH". Il s'agit de semences rendues tolérantes à un herbicide par des techniques conventionnelles ou génétiques. Les "Faucheurs volontaires" dénoncent la présence de ces semences qu'ils considèrent comme étant des OGM "cachés".

"Marchands de peur"

"Ces semences sont illégales, affirme le collectif. Ces graines sont dangereuses pour la santé comme pour la biodiversité. Selon la Cour de justice de l'Union européenne et le conseil d'Etat, elles relèvent de la réglementation sur les OGM, interdits à la commercialisation." De son côté, Laurent Guerreiro, le directeur général de RAGT Semences, avait assuré : "Ce que nous faisons est totalement légal. Pour des raisons qui nous échappent totalement, ces individus se plaisent à être des marchands de peur. Nous attendons que ces activistes soient condamnés pour leurs actes illégaux et que soient rétablies certaines vérités. Le groupe RAGT a toujours scrupuleusement respecté les législations nationales et européennes qui encadrent ses activités."

"Une agriculture sans OGM"

Lors de procès, les Faucheurs volontaires ont invité également un médecin, un chercheur à venir s'exprimer à la barre du tribunal judiciaire de Rodez. D'autres ont également tenu à apporter leur soutien, comme Sébastien Persec, de la Confédération paysanne, qui soutient "une agriculture sans OGM, sans pesticide de synthèse et à taille humaine".

Dans un même temps, se tiendra l'audience du journaliste Grégoire Souchay, collaborateur pour le quotidien Libération et pour le site d'information en ligne Reporterre qui avait couvert l'action des militants, le 10 novembre 2021. Il doit comparaître pour avoir "frauduleusement soustrait des sacs contenant des semences de colza" et les avoir "volontairement dégradés ou détériorés". Ce que le journaliste a toujours nié, affirmant "n'avoir fait que (son) travail". "J'ai pris des notes, j'ai enregistré des interviews et puis j'ai quitté le site en appelant l'entreprise le soir. Trois mois plus tard, j'ai été convoqué devant la gendarmerie, non pour être entendu en tant que témoin mais comme suspect", expliquait Grégoire Souchay.

Bien plus qu'un procès, Les Faucheurs volontaires veulent faire de cette audience correctionnelle une véritable tribune.