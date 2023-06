Aveyron : l’Estafette, une scène guinguette itinérante, prête à faire le tour du département

L’Estafette, scène guinguette itinérante a été inaugurée, récemment, à Tauriac-de-Naucelle, en présence des élus et partenaires du projet.

Symbole d’un tournant pour l’itinérance de la culture en Ségala, l’Estafette sera portée par l’Ajal en Aveyron et par Pollux Asso et X Fest Organisation dans le Tarn. Plus de 500 personnes venues du Tarn et de l’Aveyron se sont rassemblées pour assister à la première sortie de L’Estafette.

Le début d’une belle aventure pour cette scène guinguette itinérante développée par Pollux Asso, l’Ajal et X Fest Organisation et qui s’apprête à arpenter les routes du Ségala Tarnais et Aveyronnais dès la semaine prochaine. Après une cérémonie d’ouverture clôturée par le traditionnel "coupé de ruban", Mister D & Tchak et La Beluga (Lauréat du Tremplin des Cent Vallées 2022) sont les premiers artistes à avoir foulé la scène de L’Estafette, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Le grand public a pu découvrir l’Estafette et ses inspirations tirées de l’Art Nouveau ou encore du Viaduc du Viaur.

Où retrouver la guinguette itinérante ?

Le travail réalisé par Bakélite autour de matériaux bruts, essentiellement de récupération, a été salué par l’ensemble des spectateurs émerveillés par la finesse des réalisations. L’Estafette viendra soutenir les projets culturels itinérants des associations sur les dates suivantes. Dans l’Aveyron avec l’Ajal:

- 10 juin : Chat’Bouge ! Événement jeune public itinérant - Barcella, Ti Marmay, Cie Brise, Cie El Tioteo (Ceignac)

. - 8 juillet : Tremplin des 100 Vallées, Tremplin musical gratuit - Parrains 2023 : Mouss & Hakim (Zebda) + 5 groupes aveyronnais - du 2 au 12 août : Fête & Détours de la Lumière, Festival itinérant sur le Pays Ségali.

- 9 septembre : Concert sur le Marché de Pays (Saint- Juliette -sur-Viaur). 24 Septembre : Concert Lionel Suarez (Camjac) .

Dans le Tarn avec Pollux Asso et X Fest Organisation :

- 9 juin Ségala Music Tour - La Brasserie Sonore + Cinq Oreilles (Tanus). 17 Juin : Ségala Music Tour - The Supersoul Brothers + Mister D & Tchak (Almayrac).

- 23 Juin : Ségala Music Tour - Mr & Mrs Loops + Accès Crew [Blaye-Les-Mines]

- 1er juillet Ségala Music Tour - Cinq Oreilles + La Brasserie Sonore (Mailhoc).

- 28 au 30 Juillet : Xtreme Fest - festival off (Cap Découverte).

Toutes les infos sur : www.assoajal.fr // www.polluxasso.com Un projet porté par l’Ajal, Pollux Asso et X Fest Organisation, avec le soutien financier du programme européen Leader, du Centre national de la musique des budgets participatifs citoyens de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et du département du Tarn, du département de l’Aveyron et du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.