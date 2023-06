Basket-ball : trois départs et un retour à Rodez

Les Ruthénois ont terminé à la 6e place de leur poule de Nationale 3. Ils sont désormais tournés vers la saison suivante, avec une reprise des entraînements prévue fin août.

Le temps des manœuvres d’intersaison a commencé au Rodez basket Aveyron. Trois semaines après la fin d’une saison achevée à la sixième place de sa poule, le club du Piton a enregistré trois départs dans son effectif.

Comme cela a été pressenti, le RBA n’a pas réussi à retenir Lucas Guirao, qui a pris la direction de Pornic, pensionnaire de N2. Un coup dur sur le plan sportif, puisque l’ailier fort originaire de Montélimar a probablement été le meilleur joueur lors de la seconde partie de saison ruthénoise.

"Nous avons tout fait pour conserver Guirao"

« Nous avons tout fait pour le conserver mais il a fait le choix de partir pour évoluer dans la division supérieure, commente Matija Sagadin, son désormais ancien entraîneur. On est déçu de le perdre mais c’est aussi une belle récompense pour lui et ce que nous avons effectué ensemble. Il est arrivé avec nous en Prénational et à force de travail, de nombreux entraînements pour développer des objectifs individuels sur lesquels on l’a accompagné, il a progressé. »

Bensaada arrête, Poulard non conservé

Toujours au rayon des départs, Iann Bensaada a pris sa retraite sportive et le meneur Nils Poulard n’a pas été gardé par le club. « À la fois pour des raisons sportives et extrasportives, nous n'avons pas trouvé d'accord », avance Matija Sagadin, sans donner plus de précision.

Alors que l’avenir du Nigerian Dolapo Gaji est toujours incertain, en raison de problèmes de passeport, le club du Piton a besoin de se renforcer pour la prochaine saison. Il a déjà enregistré une recrue, connue des habitués de l’Amphithéâtre.

Mansour Diouf de retour

Mansour Diouf va en effet effectuer son retour à Rodez, après y avoir joué entre 2014 et 2017. Ancien partenaire de Sagadin lors de son précédent passage, ce joueur de 26 ans, qui évolue aux postes 3 et 4, avait quitté l’Aveyron au moment du dépôt de bilan du Srab. Il a ensuite porté les couleurs de Vichy en N3 puis de Niort en N2.

« Il arrive chez nous avec le statut de non-muté car il n’a pas joué cette saison, pour des raisons professionnelles, précise le coach du RBA. On peut donc encore recruter trois joueurs mutés. On a des pistes mais pour l’instant rien d’autre n’est bouclé. »