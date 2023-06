Boussac. Cinq générations réunies dans la famille Blanc

Dans la famille Blanc on peut désormais jouer à une façon revisitée des sept familles en demandant l’arrière-arrière-grand-mère ou dans l’autre sens l’arrière-arrière-petit-fils.

S’il est bien connu que la durée de vie augmente, aligner sur un même cliché cinq générations n’est toutefois pas monnaie courante.

On commence tout d’abord par Andrée Vayssiere née en 1925 et qui a vécu à Arvieu, sa fille Yvette née en 1946 et qui a épousé Georges Blanc de La ferry, Stéphane Blanc est né en 1970 et sa fille Anais est née en 1996. Cette dernière a donné le jour en septembre dernier à Jules Castan le dernier de la lignée.

A noter qu’Anais et Mathis Castan construisent actuellement leur maison au lotissement de Caufour à Boussac.

Toutes nos félicitations pour cette longévité, la prolongation de la ramification généalogique et les vœux de bonheur les meilleurs à cette famille et en particulier au petit Jules.