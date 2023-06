Villefranche-de-Rouergue. "Courir et Marcher au Féminin" en vert en pour tous

Les Foulées vertes de Lalo, petit village de la commune de Maleville, sont "le" rendez-vous annuel du début du mois de juin. Un rendez-vous qui est très prisé par les amateurs de course à pied.

Le club villefranchois "Courir et Marche au Féminin" avait tenu à l’honorer de sa présence. Il s’y est même déplacé en force avec dix filles engagées : trois marcheuses et sept coureuses. Les trois marcheuses ont opté pour la randonnée de 12 km et les et les sept coureuses ont pris ensemble le départ des 6 km.

Même si l’essentiel reste de participer, il est à noter l’excellent résultat d’Anaïs. Avec son maillot rose, elle est montée sur la 2e marche du podium avec un temps de 33’ 38" au scratch. Une très belle performance à souligner.

"Courir et Marcher au Féminin" se tourne maintenant vers ses deux prochains rendez-vous : d’abord ce samedi 10 juin à Villefranche la randonnée gourmande et solidaire contre le cancer proposé par le Lions club, puis le samedi suivant, 17 juin, les 6 heures de Villeneuve.