Decazeville : Hyundai valorise le rôle environnemental de la Snam

Le réchauffement climatique et la protection de l’environnement sont devenus omniprésents dans notre vie, dans le monde industriel notamment. Aussi, les entreprises communiquent sur ces préoccupations majeures.

La communication reste essentielle pour les entreprises, vis-à-vis des clients et des fournisseurs mais aussi des employés et de la population.

La Snam, à Viviez, se retrouve ainsi à l’honneur via le fabricant de voitures Hyundai. En effet, depuis 3 ans, Hyundai valorise les actions positives de son réseau de distributeurs dans toute la France grâce au programme "Les Inspirations Locales", une websérie lancée en 2021 et amplifiée par la télévision. Le constructeur souhaite montrer aux yeux de tous qu’il favorise une mobilité plus vertueuse et s’engage localement à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la 3e saison de son programme, Hyundai propose une immersion dans l’usine de recyclage des batteries de ses voitures électriques, à Viviez. Un petit film très explicite.

80 % des composants recyclés

On y découvre ainsi tout le processus de recyclage des batteries des véhicules électriques en fin de vie. Dans l’atelier de tri, les batteries sont démantelées, séparées matériau par matériau. Ainsi, sont récupérés les cartes électroniques, les connectiques électriques, l’aluminium, l’acier, le plastique. Ils sont ensuite placés dans des modules de traitement thermique permettant d’affiner la récupération des matériaux qui retrouveront une seconde vie.

Par exemple, le cobalt sert pour les pigments de peinture, le nickel pour faire de l’acier inoxydable. Au final, 80 % des composants d’une batterie sont recyclés. Ce petit film, d’une durée de 2 minutes environ, est visible sur le site internet de la Snam (www.snam.com). Il est diffusé avec des versions plus ou moins réduites principalement sur la M6 et les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, etc.). La radio en fait également écho.

"On se bat pour notre territoire"

"L’idée, à la demande de Hyundai Motor France, est d’axer la communication sur deux éléments majeurs : leur commercialisation de véhicules électriques et hybrides avec des batteries recyclables ; ce recyclage s’effectue en France et non dans des pays lointains. Ce sont eux qui sont venus nous voir pour filmer dans nos ateliers et certifier leurs propos. Nous avons eu des retours positifs sur différents canaux. Cela fait une petite publicité pour l’Aveyron et pour Viviez, surtout dans le contexte actuel des fermetures des usines. Nous, on se bat pour notre territoire", précise Frédéric Salin, directeur commercial et marketing de la Snam.

