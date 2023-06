Villefranche-de-Rouergue. Foulees vertes de Lalo : Pierre Gillain termine deuxième

Dernièrement se disputaient a Lalo les 31e foulées verte avec au programme 6 km et 12 km (solo ou relais) avec un parcours vallonné, un beau soleil et un bel accueil.

De bons résultats au final avec des podiums pour les plus petits puisque Elias Idbella, Jules et Paul Vidal montent sur le podium, et chez les adultes sur le 6 km solo Pierre Gillain prend la 2e place en 23’46, Melissa Carsac la 1e place chez les féminines en 32’32 ; sur le 12 km podium également pour Cécile Grangier qui prend la 3e place chez les filles en 1 h 02, Nathalie Carsac 1 h 10, Sophie Bousquet 1 h 12, Mélanie Vidal 1 h 14, Isabelle et Joaquim Campos 1 h 16, Dorian Costes 1 h 17 et 1e cadets, coté relais 11e et 3e place en mixte en 1 h 00 mn23 pour Isabelle Bories (31’11) et Patrick Puech (29’13), 15e en 1 h 04 mn26 pour Bérengére Point (34’47) et Daniel Estuart-Tordoya (29’40), Omar idbella participait lui également à un relais il termine 4e au général (22’28 sur son parcours).