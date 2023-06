Incendie dans les Pyrénées-Orientales : une centaine de pompiers sur place, deux campings évacués

Plus de 150 personnes ont été évacuées de campings menacés par les flammes à Argelès-sur-Mer.

Un feu de végétation est en cours dans la commune d'Argeles-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), au sud de Perpignan. L'alerte a été communiquée par le SDIS 66 peu après 16 heures, ce mercredi 7 juin 2023.

Intervention en cours "feux de végétations" dans la commune d’Argeles-sur-Mer.



\u26a0\ufe0f Évitez la zone d'intervention \u26a0\ufe0f

\u26a0\ufe0f Libérez l'accès aux secours \u26a0\ufe0f

\u26a0\ufe0f Ne cédez pas à la curiosité \u26a0\ufe0f



D'importants moyens sont mobilisés sur les lieux \ud83d\ude92\ud83d\ude92\ud83d\ude92 pic.twitter.com/krsbMv7hXV — SDIS 66 (@SDIS66) June 7, 2023

La route RD 914 (dans le sens Perpignan - Cerbère) a été fermée à la circulation au niveau de l'échangeur n°10, et la route a été fermée dans les deux sens au niveau de l'échangeur n°7. Selon L'Indépendant, 3 hectares de végétation sont déjà partis en fumée et au moins 114 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Trois groupes d'intervention feux de forêt sont sur place avec deux groupes urbains et un hélicoptère bombardier d'eau.

Deux campings ont été évacués

Des effectifs importants ont vite été déployés en raison de l'instabilité du vent et parce que le lycée Bourquin se trouve près des flammes. Deux campings sont également menacés par le sinistre et ont été évacués (70 personnes dans le premier, 95 dans le second), toujours selon L'Indépendant.

Deux cabanons agricoles n'ont pas pu être sauvés et ont été ravagés par le feu.