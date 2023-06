Ségur. La belle histoire de la chapelle et de la maison de Bergounhoux

Monseigneur Meyer, évêque de Rodez s’est déplacé récemment à Bergounhoux pour le traditionnel pèlerinage annuel. L’occasion d’un rappel historique sur un site remarquable.

La chapelle originelle est de style roman et date du XIIIe siècle, construite sur la volonté d’un seigneur bourguignon qui se serait perdu dans ces forêts en faisant route vers Compostelle. Ayant prié la Vierge Marie en ce lieu, il aurait retrouvé son chemin et décidé de faire édifier cette chapelle sur le lieu à son retour, d’où son nom occitan "la chapelle du bourguignon".

Confiée à la garde des seigneurs de Vezins, en 1431, Vezian de Vezins la fit rallonger par une partie néogothique une nef en arc brisé qui est la partie orientale. Elle renferme une statue de la vierge, une piéta qui date du début du XVIe siècle, statue classée en 1999 et restaurée en 2001.

Le succès de ce lieu de dévotion a toujours été considérable au long des siècles. Les archives rapportent qu’en 1524, elle abritait la confrérie la plus importante du diocèse. Le bas-relief qui se situe à l’avant de la tribune a été offert et réalisé par un tailleur de pierre de Ségur, M. Fabre, et l’autel extérieur a été fait par M. Cluzel du Mas Nau de Curan.

Sur le site se trouve aussi une maison qui provient d’un legs suite au morcellement et à la vente d’une propriété agricole. Ce don date de l’année 1955.

La maison et la chapelle ont toujours été un lieu de rencontre pour la vie des communautés du Lévézou. Ainsi, les insuffisants rénaux s’y rassemblaient autrefois pour un pèlerinage, les enfants y préparent parfois la première communion, le diacre y a souvent réuni le groupe des personnes seules et isolées et de nombreuses familles y ont célébré des mariages ou baptêmes.

La maison, propriété de l’Association diocésaine Saint Charles, est gérée et entretenue par l’association des "Amis de la chapelle de Bergounhoux" qui y ont déjà effectué de nombreux travaux pour la maintenir en capacité d’accueil. Mais les évolutions de la législation font que d’autres aménagements seraient nécessaires.

Une concertation entre tous les acteurs impliqués sera donc nécessaire pour qu’à l’avenir Bergounhoux reste encore longtemps un lieu d’accueil et de recueillement dans ce cadre magnifique et propice à la méditation.