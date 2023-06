Montrozier. La maquette, une vraie passion pour Jean-Marie Goudeaux

Jean-Marie Goudeaux natif et habitant de Gages-Montrozier est avant tout un artiste. Depuis 2011 et suite à une opération des genoux, l’obligeant à ne pas marcher, il se tourne vers le maquettisme et y découvre une vraie passion. Au fil des mois, il enchaine les réalisations. Son truc à lui, c’est d’abord un coup de cœur pour la photo d’un site, d’un monument, d’un vestige et le travail soigné de l’artiste s’érige. A la retraite depuis bientôt 15 ans et après une vie professionnelle passée à l’usine Boch de Rodez, M. Goudeaux a trouvé une véritable vocation. Il avoue humblement avoir réalisé une dizaine de maquettes mais nous sommes loin du compte. La tour Eiffel, l’abbaye de Conques, le pont de Gages, le château de Montrozier...

Il a réalisé sa dernière œuvre, le pont de Millau, en trois mois à peine, "en y travaillant chaque jour" précise-t-il.

L’on peut admirer cette maquette aux heures d’ouverture de la gagéothéque et ce jusqu’à fin août. D’autres œuvres de ce passionné sont exposées à la bibliothèque d’Espalion aux heures d’ouverture.