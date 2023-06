Le sourire, ça se (ré)apprend au Japon !

(ETX Daily Up) - Sourire, cela fait du bien ! Au Japon, le port du masque au moment de la crise sanitaire l'a tellement rendu inutile que les habitants doivent réapprendre à tirer vers le haut les zygomatiques. Des cours sont même dispensés pour s'entraîner à montrer les dents... pour la bonne cause.

Si c'est en Finlande que l'on peut apprendre à toucher du doigt le bonheur - considéré comme l'endroit où on est le plus heureux du monde depuis six ans, le pays du Père Noël organise en effet une formation autour de cette notion philosophique, c'est au Japon que l'on donne des cours pour sourire. C'est le webzine new-yorkais Interesting Engineering qui révèle l'information. Trois ans seulement après le début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement nippon a autorisé les Japonais à faire tomber le masque chirurgical. Celui-ci n'était pas obligatoire, mais il était vivement recommandé. Un conseil que les habitants de l'archipel ont largement suivi, y compris en plein air, sans grande surprise dans la mesure où le masque constituait déjà avant la crise sanitaire un accessoire visible aussi bien dans la rue que dans le métro. Les Japonais avaient déjà le réflexe de protéger les autres en le portant lorsqu'ils avaient attrapé un rhume ou en cas de grippe saisonnière. Et même si la crise sanitaire est derrière nous, les trois quarts de la population ont confié à la chaîne de télévision nationale NHK qu'ils continueront à utiliser un masque.

Désigné comme un "slip pour le visage" au Japon, il est tellement devenu universel lors de la pandémie que les Nippons auraient perdu des facultés à sourire. Le South China Morning Post révèle qu'une leçon pour muscler les zygomatiques coûte 55 dollars, soit environ 51 euros pour une heure d'entraînement. Les élèves utilisent ainsi de petits miroirs pour activer les muscles faciaux.

Si cet enseignement peut paraître insolite pour les Occidentaux, il faut souligner que le fait de sourire dans l'archipel nippon est un acte emprunt de codes. Il existe deux manières de sourire dans la langue nippone. Alors que le mot "egao" signifie "visage souriant", le lexique fait la différence avec "hohoemi", qui indique un sourire plus discret, moins marqué sur le visage. A l'opposé de la culture américaine qui a le sourire facile, la population japonaise ne fait bouger les zygomatiques que dans des cas spécifiques parce que la société nippone invite davantage à ne pas montrer ses émotions. Au mieux, on esquisse un léger sourire par politesse.

L'art de sourire au Japon n'est en réalité pas si nouveau. Dans une riche note, l'auteure Françoise Champault, spécialiste de la culture japonaise, indique qu'il existe déjà des activités de coachs en sourire pour "rendre le monde plus heureux". Des employés de l'East Japan Railways, de l'aéroport de Narita à Tokyo ou encore ceux de la banque Mitsui-Sumitomo et la société d’assurances Daiichi Seimei ont aussi reçu des formations en sourire.