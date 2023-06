Thérondels. Le succès de la foire aux bœufs gras ne se dément toujours pas

Le concours des bœufs gras du Carladez est devenu un incontournable pour les éleveurs allaitants autour de Thérondels et les acheteurs locaux. Quelques jours après l’édition 2023 Daniel Tarrisse et Francis Nolorgues coprésidents du comice agricole ne cachent pas leur satisfaction : une belle météo, des exposants bien présents, des éleveurs et des acheteurs au rendez-vous, il n’en fallait pas plus pour attirer de nombreux visiteurs.

Le concours des bœufs gras du Carladez a séduit les acheteurs. Les 23 bovins de races allaitantes représentatives du Carladez (10 aubrac, deux charolaises, onez limousines) ont tous trouvé preneur à un prix moyen entre, 6,10 €/kg et 6,70 €/kg (enchères comprises). Cinq championnes (deux limousines, deux aubrac, une charolaise) ont été désignées par un jury et mises aux enchères. En Aubrac, les championnes du Gaec du Carladez (Guimonteil) de Lacroix-Barrez et du Gaec du Roc Saint-Marty (Debladis) Saint-Hippolyte ont été achetées par Carrefour Market de Mur-de-Barrez, en charolaise, la championne du Gaec Bénézit du Cantal, par la coopérative Celia, et les deux championnes limousines de l’EARL Nolorgues du Bousquet par la boucherie Loubriat-Grialou. L’une des deux limousines a été désignée meilleur bœuf du Carladez, une marque déposée par la mairie de Thérondels pour protéger le savoir faire des éleveurs du Carladez. Ont également participé à la vente, les boucheries Conquet de Laguiole et Dutrévis de Pierrefort.

En parallèle, le marché de terroir avec les producteurs locaux, la coopérative de Thérondels avec son fromage médaillé à Espalion, les petits déjeuners offerts par la maison Mouliac, la vente de fleurs et plants de jardin, exposition de matériel agricole et de vieux tracteurs du musée d’Antoine ont attiré les visiteurs venus en nombre.

A midi le repas servi sous les tilleuls par le traiteur Loubriat-Grialou a rassemblé 270 convives.