Olemps. Le vide-greniers du Téléthon a enfin pu faire son grand retour

Annulé l’année dernière en raison d’un nombre insuffisant d’exposants et après les "années Covid" qui ont mis bien des animations sous l’éteignoir, le vide-greniers de l’association "Olemps sourire", organisé au profit du Téléthon, faisait enfin son retour.

Un retour incertain un jour de fête des mères mais qui a finalement trouvé son public. Une cinquantaine de stands s’offraient à la curiosité des visiteurs à l’espace Georges-Bru, peu d’exposants ayant pris le risque d’installer leurs tables dehors, par crainte des orages annoncés. Mais seule une courte averse en milieu d’après-midi a perturbé l’évènement.

Les bénévoles d’Olemps sourire et du Téléthon étaient sur place dès 7 h du matin pour accueillir les exposants et se sont relayés dans la bonne humeur tout au long de la journée pour tenir la buvette, préparer et servir les frites qui se sont bien vendues ! Au total c’est une jolie somme de 1 000 € qu’Olemps sourire a pu remettre à Mimi Gayraud, déléguée du Téléthon pour la commune.

La prochaine animation proposée par Olemps sourire sera le marché gourmand du 29 juin.