Sénergues. Les quilleurs ont mis les bouchées doubles pour un beau résultat

Les premiers jours de juin ont enfin permis aux quilleurs de jouer dans de bonnes conditions et d’effectuer deux manches consécutives le vendredi soir et la 5e manche du calendrier ce dimanche. A l’issue de ces deux journées, les positions des quadrettes Sénerguoises ont évolué.

En 3e série district Vallon Dourdou, la quadrette Molénat a connu un week-end difficile et a rétrogradé à la 8e place. Par contre l’équipe Clot, grâce à deux bonnes performances, s’est emparée de la 3e place du classement… au détriment de l’équipe Carles qui glisse à la 4e place. Cinq petites quilles séparent ces deux quadrettes et la lutte s’annonce donc intense mais loyale lors des prochaines manches.

En essor, l’équipe Fayel pointe à la 18e place avec un déficit de 25 quilles sur le premier non relégable et peut donc encore espérer un éventuel maintien puisque nous n’en sommes qu’à mi-saison. En promotion B, il reste trois manches à l’équipe Cavalié pour essayer de grappiller la quarantaine de quilles sur les trois équipes qui la devancent et aller chercher le maintien. Rien d’impossible au vu de la manche de ce dimanche Pour l’équipe Vigouroux, le challenge sera de gagner quelques places dans la poule de promotion A puisqu’elle est à la 8e place à 31 quilles du podium et d’une éventuelle qualification au championnat de France. Au vu du niveau constaté dans toutes les catégories, il n’y a guère de droit à l’erreur pour ces trois équipes mais c’est bien ce qui rend ce sport passionnant pour les joueurs et les spectateurs.

Rendez-vous donc ce week-end sur les terrains de Rignac, Bozouls et Golinhac pour la suite des événements.