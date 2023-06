Pierrefiche. L’opération village propre perturbée par les orages

Après la journée "le nettoyage des chemins", une trentaine de villageois s’étaient donné rendez-vous au Trou du souci pour participer à la journée village propre. C’est sous les rayons de soleil qu’ils ont partagé un petit café.

Une fois les équipes constituées, ils se sont alors rendus sur les différentes zones de travail munis de pelles, pioches, sécateurs, râteaux, débroussailleuses, tracteurs et autres outils de jardinage. C’est dans la bonne humeur et avec détermination, qu’ils ont arraché les herbes indésirables. En fin de matinée, avant midi, le ciel est devenu gris et menaçant, un violent orage a délogé toutes les équipes qui se sont retrouvées à la salle des fêtes pour se sécher et partager le casse-croûte. L’après-midi ils n’ont pas pu reprendre leur labeur. Très certainement, dans les jours à venir ils organiseront une autre matinée pour achever le travail. Les bénévoles qui participent à cette journée citoyenne pour embellir ce beau petit village caussenard sont chaleureusement remerciés par la municipalité.