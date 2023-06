Procès des Faucheurs volontaires : des dizaines de soutiens devant le tribunal de Rodez ce mercredi

De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour soutenir les militants des Facheurs volontaires jugés ce mercredi à Rodez.

Des dizaines de soutiens se retrouvent devant le palais de justice de Rodez, ce mercredi 7 juin 2023, alors que 28 militants des Faucheurs volontaires comparaissent devant le tribunal correctionnel. Un procès qui devait se tenir le 8 décembre 2022 et qui avait été repoussé à la demande des prévenus.

Les militants sont accusés d'avoir pénétré sur le site industriel des Molinières à Calmont (Aveyron) et dans les locaux de la RAGT pour mener une "inspection citoyenne", le 10 novembre 2021. Ils disent avoir voulu vérifier la présence de semences de tournesols et de colza "VRTH", qu'ils considèrent comme des OGM "cachés".

Le journaliste Grégoire Souchay relaxé

Le journaliste pour le quotidien Libération et le site Reporterre, Grégoire Souchay, qui avait couvert l'action des militants, comparaissait plus tôt dans l'après-midi pour avoir "frauduleusement soustrait des sacs contenant des semences de colza" et de les avoir "volontairement dégradés ou détériorés".

Grégoire Souchay a nié ces accusations. Ce mercredi, il a été relaxé par le tribunal de Rodez. "La preuve a été rapportée qu'il n'a pas participé aux dégradations", a estimé le procureur de la République, Nicolas Rigot-Muller.