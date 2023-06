Quand le jazz est là… Campagnac s’amuse

Récemment, le concert de jazz prévu à l’origine sur la terrasse du bar Le Campagnac a été transféré au dernier moment dans la salle d’animation au vu du risque de la pluie qui tombe régulièrement tous les soirs depuis plus d’une semaine. C’est la formation "La Bulle de Jazz" comportant trois musiciens : Francis Michard au saxo, Jean Petit à la guitare et Jean Marc Gusi à la batterie, qui a animé le concert-repas servi par le bar Le Campagnac à plus de 50 convives. Au menu : assiette de charcuterie salade, fromage et dessert avec une succulente tarte maison.

Des arrangements inventifs

Bien que le jazz soit le style principal du répertoire du groupe, il a tout de même interprété des morceaux de Michaël Jackson, Charles Trénet ainsi que des valses musette. Francis, Jean et Jean-Marc jouent ensemble depuis des années. Leur évolution d’autodidactes, à travers un parcours "tout-terrain", les amène aujourd’hui à proposer leur propre musique, leur univers sonore original de simplicité, de tendresse et de swing. La complicité des musiciens était complète avec des arrangements inventifs et originaux. D’origine du Puy-de-Dôme, ce sont des amateurs acharnés qui se sont rencontré dans les années 90 sur les scènes tumultueuses du Rock alternatif, puis ils se joignent pour élaborer un répertoire et des spectacles de chansons pour enfants, sous le nom de "Trio Anatole". Ce projet les conduit à de nombreux spectacles, d’où naissent trois albums, qui sont à présent des "collectors" : Anatole sur la Terre ; Anatole dans la Lune ; Anatole à l’orée du bois. Pour accéder à quelques extraits de ces albums : www.dropbox.com/sh/uctipq0fbia6uar/AABgMjeHQL6PiiFqyLLpt7Spa

Parallèlement, les sirènes du jazz et des musiques improvisées les attirent dans leurs filets. Ils explorent les standards de jazz, les immergent dans leur culture rock, chanson française, musette… Cela aboutit à un son original, simple, chaleureux, compact.

Sous l’intitulé "Trio la Bulle de Jazz", ils écument les petites salles, les apéros concert.

Cette maturité acquise sur le terrain produit une musique atypique, vive, sensible, qualifiée par le public de "Jazz pour tous".

L’énergie du trio se tourne à présent vers la production d’un album qui rassemblera ses compositions. Bien que n’ayant pas dansé, le public a apprécié jusqu’au bout les prestations du groupe.