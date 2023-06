Laguiole. Récital de piano avec Léa Galmiche

Le conservatoire de l’Aveyron musique et théâtre, propose de venir découvrir le dimanche 18 juin, à 16 heures à la salle des fêtes de Laguiole, une jeune pianiste Léa Galmiche, dont le talent ne cesse de croître au fil des années. Léa Galmiche, jeune pianiste de saint Afrique et demeurant sur le territoire du Nord Aveyron, a suivi toute sa scolarité musicale au conservatoire de l’Aveyron. Cette année, elle a obtenu le diplôme d’études musicales le plus haut diplôme délivré par le conservatoire avec mention très bien. Passionnée de musique et de piano, elle a choisi d’interpréter un programme ambitieux, qui balaie toutes les époques de la musique classique à la musique contemporaine, de Rameau à Piazzolla, de Bach à Blumenfeld.

Ce concert est organisé avec le soutien de la commune de Laguiole et du conseil départemental de l’Aveyron. En parallèle des enseignements artistiques qu’il propose, le conservatoire de l’Aveyron, poursuit ainsi sa mission de diffusion culturelle en offrant à une grande diversité de publics des rendez-vous artistiques, accessibles à tous.

Entrée et participation libre.