Entraygues-sur-Truyère. Salle pleine pour Carmina Burana

Récemment, l’Ensemble vocal d’Aurillac, l’Ensemble vocal multiphonie et l’Ensemble instrumental du CMDA rassemblaient une centaine de choristes, de chœurs d’enfants et de musiciens pour présenter au public "Carmina Burana" de Carl Orff.

Plusieurs rangées supplémentaires de chaises devant les gradins et sur les côtés de la salle multiculturelle avaient été installées afin de recevoir un public enthousiaste et très nombreux et arrivé jusqu’à une heure avant le spectacle pour avoir une place. La douzaine de solistes (sopranos, alto, ténors et barytons) était issue de la classe de chant d’Irina Zaripov.

Entre les groupes de poèmes, le comédien Joseph Menez, jouait brièvement le rôle d’un curé médiéval, et défroqué, critiquant les dérives de ses supérieurs et donnant ainsi le ton du spectacle, chanté en latin : chants sur l’amour, sur le vin et la taverne, le printemps et la roue de la fortune. Le tout dirigé par A.Launois, M. Cordier, T. Cordier et C. Heslouis.