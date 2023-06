Réquista. Salon du livre : une nouvelle édition à succès

Le salon du livre de la Fête de la brebis a réuni 36 auteurs, parmi eux des habitués et ce jour-là quelques nouveaux. Les invitations sont lancées dès septembre et les places sont rapidement retenues. La fête a bénéficié d’un très beau temps et la foule des grands jours était au rendez-vous.

Ce salon, le 19e depuis sa création, permet au grand public de découvrir le monde de l’écriture et les auteurs d’Occitanie.

Ce jour-là étaient présents : Gayral Serge, auteur en occitan, Carcenac Reine et Carcenac Yves, Chereau Patrick, Salabert Maguy et Salabert Jean, Bayle Jean Yves, Guého Christian, Batave-Matton Muriel, Delmas Bruno, Myriam Angilella et Auguier Joseph, Cayron Maryse, Carayon Pierre, Ros Rémi, Gintrand Pierre, (président de l’ADER), Nassan Jean, Font Christian, Conilh Huguette, Robert Yvonne, Delcourt Nathalie, Editions Kubler Jean, Testa Francesco, Laugier Christian, Natalice, Lucas Jean-Marie, Treyborac Louise, Pierrette Champon-Chirac, Lamayous Pauline, Barbosa José, Guagliardo Attilio, Dupin Jean, Schneider Pierre et Patricia, Milési Jean, Camus Adeline (Billes de relaxation).

Les auteurs ont été visiblement ravis de cette jounrée, car ils ont rencontré de nombreuses personnes qui ont échangé avec eux-mêmes si n’étaient pas forcément des acheteurs. Ils ont apprécié le délicieux repas de la fête et les accompagnateurs ont profité d défilé des chars et des brebis.