Naucelle. Un été de découverte à la "Bulle verte

L’année scolaire se termine, mais toute l’équipe de l’Accueil collectif de mineurs "la Bulle Verte", localisée à Naucelle-Gare et géré par le Pays ségali, se prépare à accueillir les enfants pendant cette période de vacances scolaires du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

Les animations éducatives et ludiques proposées pendant la journée, sont évolutives et adaptées à l’âge des enfants (en complémentarité avec la famille et l’école), pour satisfaire aussi bien les petits que les grands : de 3 ans à 11 ans (ou avant si votre enfant est scolarisé) : jardinage, bricolage, mais aussi jeux sportifs, ateliers de peinture pour laisser libre cours aux artistes en herbe, jeux coopératifs pour s’amuser ensemble et atteindre un but commun, sans oublier les rituels et les activités de vie quotidienne. L’A-C-M "La Bulle Verte" participe également à des projets communs avec les A-C-M de Baraqueville, Calmont, Colombies et Cassagnes du territoire : journée intercentre au lac de Baraqueville (organisé par la ligue de l’enseignement), et deux séjours estivaux (un au lac de Baraqueville pour les 6/8 ans et un au domaine de Combelles pour les 7/11 ans). Au programme baignade, activités sportives, randonnée et des veillées le soir.

Les enfants venant au centre ne seront pas en reste avec de nombreuses activités et animations de prévues avec un thème par semaine : jeux sportifs, activités manuelles, ateliers bricolages, ateliers cuisines, grands jeux (chasse au trésor…), atelier "récup", piscine les mardis. Et aussi de nombreuses sorties pour découvrir le territoire local : parc animalier de Pradinas, accrobranche, déchèterie de Naucelle, randonnée pédestre à la forêt de la Gamase et au lac de Bonnefon.

La bulle verte sera fermée du 31 juillet au 15 août inclus. Si vous avez des besoins de garde sur cette période, vous pouvez faire une demande sur l’ACM "Loulous et Terreurs" de Ceignac, auprès de Gwladys Migaud au 07 87 86 75 78 ou par mail acmloulousetterreurs@payssegali.fr ou à l’ACM "La cabane aux lutins" de Colombiès, auprès de Caroline Boyer, à acmcolombies@gmail.com (géré par Familles Rurales de Colombiès).

Pour avoir plus d’informations sur le fonctionnement de la structure, n’hésitez pas à contacter Castelain Mickaël, Directeur, au 06 17 34 68 45 ou par mail à : acmbulleverte@payssegali.fr.