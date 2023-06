Luc-la-Primaube. Un stage national d’aïkido les 10 et 11 juin prochain

Les 10 et 11 juin prochains, l’Aïkido Luc-la-Primaube accueillera des pratiquants de nombreuses régions françaises et d’Espagne pour suivre un stage national dirigé maître Alain Peyrache à l’espace d’animation de Luc. Fondateur de l’école EPA ISTA, maître Peyrache dispensera son enseignement durant tout un week-end auprès de passionnés par cet art martial résolument tourné vers la paix. De beaux moments de partage dans une ambiance amicale et chaleureuse sur les tatamis comme lors des apéritifs et repas organisés pour l’occasion. L’évènement est ouvert aux visiteurs qui souhaiteraient voir ce qu’est cet art accessible à tous hommes, femmes et enfants sans condition physique particulières. Les cours se dérouleront le samedi 10 juin de 16 h à 19 h et dimanche 11 juin de 9 h à 12 h. Renseignements au 06 52 10 88 56 ou au 06 15 16 25 39. Toutes les infos sont sur la page Facebook : Aikido Luc-la-Primaube.