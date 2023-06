Lassouts. Un week-end faste pour les Lassoutois

L’année 2023 restera dans les annales des caprices météo. Ce dernier week-end, les Lassoutois ont joué aux quilles sur trois jours consécutifs. Vendredi soir avait lieu les rattrapages de la 4e manche perturbée par la pluie. De belles parties pour les Lassoutois ont pu être enregistrées. Samedi soir avait lieu en décalé, le dernier plateau secteur pour les écoles de quilles et une petite finale organisée pour les enfants du secteur.

L’occasion pour les petites représentantes de monter sur le podium : en Poussines, Lilou Septfonds et Charline Contastin montent sur la deuxième marche du podium ; en Benjamines, c’est Emma Lafond associée cette saison à Méline Ricard de Séverac qui monte sur la troisième marche du podium. Des remises de prix à mi-parcours qui encouragent pour la suite de la compétition les 17 juin à Magrin et 24 juin à Séverac.

Dimanche, c’était au tour des jeunes et seniors de jouer la 5e manche de la saison. Sous un ciel plutôt orageux, les Lassoutois ont montré leurs talents et ont fait parlé d’eux tout au long de la journée. Dès 8 h 30, c’est l’équipe Conte en troisième série qui inscrit le meilleur score de la journée et passe en même temps en tête du classement avec 512 quilles et un score individuel de 158 quilles pour Walter Banes.

A 10 h 30, les deuxièmes séries et la quadrette Lemouzy confirment sa performance de vendredi (544) en abattant 570 quilles pour passer à la 1re place avec trois scores individuels sur la journée dont Louis Conte avec 148 quilles. L’équipe Moisset conserve sa troisième place sur le podium. En début d’après-midi, place aux jeunes qui confirment les belles performances avec une manche à 197 quille pour Théo et Lucas en junior, et 182 quilles pour Chloé et Justine en ado 18. A noter aussi de belles parties pour les féminines, avant de laisser place à la quadrette Fournier de première série avec une manche à 544, et une belle performance individuelle de Romain Marcillac avec 161 quilles. Sans oublier l’équipe Sannié en Promotion Elite qui signe une manche à 581 quilles.

Des podiums en perspectives… il reste trois manches à venir.