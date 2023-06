Une foire annuelle bien enracinée

Comme tous les ans, le village de Noailhac a vécu une journée d’animation pour la foire du village.

Si depuis plusieurs années le célèbre foirail en pente n’accueille plus les 300 bovins il a laissé la place au matériel agricole, produits locaux et surtout au vide-greniers. On notait la présence de deux vaches Highland avec leurs poils très long dont l’origine vient d’Ecosse. Elles ont fait la joie des photographes et des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Mais beaucoup de visiteurs étaient venus pour le sacro-saint chevreau à l’oseille préparé par Aurélien dès 8 heures du matin.