Bozouls. Une journé découverte à Rodez pour les écoliers d’Arsène-Ratier

Dans le cadre d’un projet proposé par l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole), en lien avec le musée Denys Puech, les élèves des classes de GS et CP-CE1 de l’école Arsène- Ratier se sont récemment rendus à Rodez.

Au programme, une demi-journée au musée, avec une visite accompagnée, de la salle consacrée aux œuvres de l’artiste aveyronnais Eugène Viala et un atelier au cours duquel les artistes en herbe ont pu s’essayer à la technique de la gravure, comme a pu le faire ce grand maître. L’autre demi-journée a permis aux plus jeunes de découvrir le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Les pompiers, leurs véhicules, leurs tenues et leurs lances ont toujours un franc succès ! Les plus grands, quant à eux, ont été reçus à l’aéroport de Rodez-Marcillac. Là, accompagnés par deux membres du personnel, ils ont pu suivre le chemin des passagers, approcher des avions en stationnement et rencontrer eux aussi les pompiers, et même faire un petit tour en camion, lancé à toute allure sur la piste d’atterrissage !

Ajoutons encore à ce programme bien rempli une pause pique-nique au parc de Vabre, à l’ombre des grands arbres ; des ingrédients d’une journée très réussie, pour laquelle enfants et enseignants tiennent à remercier les intervenantes du musée, les pompiers du SDIS et le personnel de l’aéroport.