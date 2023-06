Vague d'arrestations de militants écologistes : des dizaines de manifestants se rassemblent à Rodez

Une cinquantaine de militants écologistes se sont réunis à Rodez ce mercredi.

Une cinquantaine de militants écologistes, qui pour la plupart étaient déjà présents à Rodez pour soutenir les membres des Faucheurs volontaires qui comparaissent devant le tribunal dans la journée, se sont retrouvés pour manifester devant la préfecture ce mercredi 7 juin 2023 à partir de 18 heures.

A lire aussi : Procès des Faucheurs volontaires : des dizaines de soutiens devant le tribunal de Rodez ce mercredi

Ils étaient notamment réunis pour dénoncer les arrestations menées dans plusieurs villes de France, en début de semaine. Des militants de la mouvance écologiste ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir mené divers actes de sabotages dans une usine du groupe Lafarge-Holcim le 10 décembre 2022 dans les Bouches-du-Rhône.

Des appels à se rassembler ont été lancés ce mercredi devant plusieurs préfectures en France.

A lire aussi : Procès des Faucheurs volontaires : le journaliste Grégoire Souchay relaxé

4 millions d'euros de dégâts

Environ 200 personnes avaient participé à l'intrusion de la cimenterie du groupe Lafarge-Holcim, les dégâts causés ont été estimés à 4 millions d'euros. Les militants sont accusés d'association de malfaiteurs et de dégradation en bande organisée.

Le groupe écologiste "Soulèvements de la Terre" a confirmé, par voie de communiqué, l'arrestation d'au moins 15 personnes dans tout le pays. L'association avait pointé du doigt le rôle de la filière BTP du groupe Lafarge-Holcim dans les émissions mondiales de CO2, et accusait le plus grand cimentier du monde d'être l'un des plus gros pollueurs de la planète.

"Soulèvements de la Terre" a parlé d'une action de "désarmement" de l'usine Lafarge, quand les autorités qualifient de "sabotage" les dégradations causées sur le site.

.